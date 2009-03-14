На Сході очікується мокрий сніг

Харків. 14 березня. УНІАН. За прогнозом синоптиків, у суботу, 14 березня, а також у неділю очікується погіршання погоди в Харківській області. У суботу очікується мокрий сніг, поривчастий вітер, температура по області вночі +2-3°, вдень +1+6°. По Харкову вночі +1+3°, вдень +2+4°. У неділю похолоднішає: температура по області вночі -1+°1, вдень 0-2°, по Харкову вночі 0-5°, вдень -1+4°. Пориви вітру до 15-20 м/сек.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 14 березня в Україні синоптики прогнозують погіршення погодних умов: часом мокрий сніг, на півдні з дощем, місцями, крім західних і північних областей, сильні опади та налипання мокрого снігу, на більшій частині території пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, на заході - до 6° морозу; вдень - 1-6° тепла, на Закарпатті та в Криму - до 9° тепла; в Карпатах вночі - 5-10° морозу, вдень - 0-5° морозу.

У Київській області хмарно. Часом мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - від 3° тепла до 2° морозу, вдень - 1-6° тепла.

У Києві хмарно. Часом мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі - близько 0°, вдень - 2-4° тепла.