Гендиректором Електроважмашу призначений Чередник

Харків. 19 березня. УНІАН. Міністерство промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ підписав трудовий контракт з Віталієм ЧЕРЕДНИКОМ про призначення його генеральним директором Державного підприємства «Завод «Електроважмаш».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Харківській облдержадміністрації.

В.ЧЕРЕДНИК, який очолював підприємство з 2005 року, з жовтня 2008 року був виконуючим обов’язки генерального директора заводу.

Як повідомляє прес-служба ОДА, процедура повторного призначення директором В.ЧЕРЕДНИКА супроводжувалася великими складнощами і плутаниною.

17 березня під час візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Харкова В.ЧЕРЕДНИК безпосередньо звернувся до керівника уряду з проханням вирішити ситуацію з його призначенням. У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не бачить сенсу замінювати керівництво на успішному державному підприємстві. Крім того, прем`єр-міністр підкреслила, що якби державні підприємства країни працювали так само, як працюють харківські «Електроважмаш» і «Турбоатом», то всі вони були б успішними, повідомляє пре-служба.

Довідка УНІАН. Конкурс на заміщення вакантної посади ДП «Завод «Електроважмаш» був оголошений Міністерством промполітики України в жовтні 2008 р. у зв’язку з закінченням терміну контракту з В.ЧЕРЕДНИКОМ, який обіймав посаду генерального директора підприємства. В.ЧЕРЕДНИКА було звільнено з роботи і призначено виконуючим обов’язки гендиректора. Згідно з постановою Кабміну №777 від 7 жовтня 2009 р., Мінпромполітики утворило комісію для проведення конкурсу.

ДП «Завод «Електроважмаш» спеціалізується на виробництві електрогенераторів для атомних, теплових та гідроелектростанцій, а також тяглового обладнання для залізничного транспорту.