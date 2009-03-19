Курси валют у банках Харкова

Долар 8,1 – 8.3 грн.

Харків. 19 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 19 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,25 грн. (продаж - 8,5 грн.), євро - 10,7 грн. (11,55 грн.), Меркурій - 8,3 (8,45), 10,5 (11,6), Реал-банк - 8,25 (8,45), 11 (11,4), Факторіал-банк - 8,1 (8,4), 10,45 (10,85), Базис - 8,28 (8,43), 10,75 (11,3) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 19 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 18 березня – 770.0000) 100 EUR – 1011.0100 (на 18 березня – 996.5340) 10 RUR – 2.2371 (на 18 березня – 2.2298).

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