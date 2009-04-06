Металіст – Дніпро 3:2

Харків. 6 квітня. УНІАН. У домашньому матчі 22-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки дніпропетровському Дніпру.

Гра, що відзначалася великою напруженістю, завершилася з рахунком 3:2.

Голи забили Девіч 9, 45 пен., Коельйо 50 - Бєлік 23, Ротань 64.

Суддя вилучив з поля воротаря Дніпра Боровика (44, фол останньої надії).

За грою спостерігали 19500 глядачів.

Провівши 21 гру, Металіст набрав 41 очко і посідає третю сходину турнірної таблиці. При цьому команда має гру в запасі.

Найближчий конкурент Металіста донецький Шахтар втратив 3 очки в Запоріжжі, програвши місцевому Металургу з мінімальним рахунком 0:1. У Донеччан 43 очки після 22 ігор.

Лідер чемпіонату Динамо (Київ) виграв у донецького Металурга на його полі з рахунком 2:0. Кияни набрали 58 очок і впевнено лідирують. Розрив з Шахтарем, який перебуває на другому місці, становить 14 очок.