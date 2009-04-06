У понеділок в Україні до 22°

Харків. 6 квітня. УНІАН. У понеділок, 6 квітня, в Україні мінлива хмарність, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями невеликий дощ очікується лише вранці та вдень у західних і північних областях.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на Донбасі 0-3° тепла, вдень 16-22°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вранці та вдень місцями по області невеликий дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 4-9° тепла, вдень 17-22°, в Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 20°.