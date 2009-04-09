Ящик шампанського тому, хто вгадає день інавгурації
Магера готовий побитися об заклад
|Андрій Магера
Про це він сказав в ефірі 5 каналу.
"Якщо наступні парламентські вибори відбудуться не у строк, передбачений конституцією, тобто не у 2012 році, а значно раніше, їх неможливо буде провести за відкритими списками", - вважає Магера.
На його думку, "цьому буде передувати досить копітка серйозна робота, і такі заходи не вживаються за один день".
Також, коментуючи норму Конституції, згідно з якою президент не має права розпускати парламент в останні 6 місяців своїх повноважень, член ЦВК зазначив, що це півроку не до дати виборів, а до дати інаугурації новообраного президента.
"Я готовий поспорити на ящик шампанського, якщо хтось мені скаже в який день відбудеться інаугурація новообраного президента України за результатами чергових виборів", - сказав Магера.
Коментуючи оскарження в Конституційному Суді президентом Віктором Ющенком дати проведення чергових президентських виборів, він підкреслив, що ЦВК виконає рішення КС.
"Мені ЦВК нагадує пароплав, який перед собою бачить маяк, а саме дату 25 жовтня. Якщо маяк подасть інший сигнал, а саме КС визнає таку постанову неконституційною, настануть інші правові реалії, інші правові підстави", - зазначив Магера.