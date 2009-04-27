Померла Євгенія Мірошниченко
Співачка народилася на Харківщині
Харків. 27 квітня. УНІАН. Сьогодні, 27 квітня, померла видатна українська співачка, Народна артистка СРСР (1965) Євгенія Семенівна Мірошниченко.
Про це УНІАН повідомив Народний артист України, оперний співак Володимир Гришко.
Євгенія Семенівна Мірошниченко – лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка ( 1972). Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів у Тулузі (Франція, 1958), Всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Москві (1957). Кавалер ордена Ярослава Мудрого, ордена «За розбудову України», ордена Слави «На вірність Вітчизні», ордена «Знак пошани», «За досягнення в культурі», міжнародної нагороди — ордена св. Станіслава, володарка Почесного титулу «Зірка українського мистецтва».
Співачка народилася 12 червня 1931 року в селі Радянське Харківської області. Навчалася в Київській консерваторії (1951–57). Стажувалася у міланському театрі «Ла Скала» (1961). У 1957-97 рр.– солістка (лірико-колоратурне сопрано) Київського театру опери та балету. З 1980 викладала в Київській консерваторії на кафедрі сольного співу, з 1990 – професор. 26 серпня 2006 року указом Президента України Віктора Ющенка нагороджена званням Героя України.