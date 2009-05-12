Міліція за добу 20 разів вилучала наркотики

Харків. 12 травня. УНІАН. У передсвятковий день – 8 травня – працівники харківської міліції протягом доби виявили 21 факт незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, наркотики були вилучені в 20 випадках (14 - по місту та 6 - по області).

Загалом вилучено 0,194 кг наркотичних засобів (по місту – 0,093, по області – 0,101).