9 травня на Харківщині втопилося 2 людей

Харків. 12 травня. УНІАН. 9 травня в Харківській області втопилися двоє людей.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

За даними прес-служби, у Куп’янському районі на річці Оскіл втопився чоловік віком близько 50 років.

Ще один трагічний випадок стався в Сухому ставку Велико-Бурлуцького району. Там рятувальники МНС також виявили утопленим 50-річного чоловіка.

Крім того, 9 травня під час купання у Вовчанську під час купання у Вовчій річці молодий чоловік 1980 року народження отримав травму. Він був госпіталізований у районну лікарню.

Про причини загибелі людей на воді та порушення кримінальних справ не повідомляється.