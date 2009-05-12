9 травня на Харківщині втопилося 2 людей
13:01, 12 травня 2009Харьків
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Повідомлення МНС
Харків. 12 травня. УНІАН. 9 травня в Харківській області втопилися двоє людей.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.
За даними прес-служби, у Куп’янському районі на річці Оскіл втопився чоловік віком близько 50 років.
Ще один трагічний випадок стався в Сухому ставку Велико-Бурлуцького району. Там рятувальники МНС також виявили утопленим 50-річного чоловіка.
Крім того, 9 травня під час купання у Вовчанську під час купання у Вовчій річці молодий чоловік 1980 року народження отримав травму. Він був госпіталізований у районну лікарню.
Про причини загибелі людей на воді та порушення кримінальних справ не повідомляється.
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