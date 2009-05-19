Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 19 травня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,49 грн./дол., продають – по 7,61 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара трохи змінився порівняно з 18 травня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,35-7,57 грн./дол., з продажу – 7,56-7,65 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,07 грн./євро, продають – по 10,36 грн./євро, курси майже не змінилися відучора. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,81-10,23 грн./євро, з продажу – в межах 10,20-10,55 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,5% порівняно з 18 травня, і становить у середньому 0,2190 грн./рубль, продажу – знизився на 0,7% - до 0,2415 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,23 грн./рубль, з продажу – 0,23-0,25 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,52 грн./дол., продають – по 7,61 грн./дол. (курс трохи змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,14 грн./євро, курс не небагато підвищився відучора, продажу – 10,34 грн./євро, курс трохи знизився.

Курс купівлі російського рубля по київських банках підвищився на 1,7% порівнянні з 18 травня, і становить у середньому 0,2200 грн./рубль, купівлі– знизився на 0,8% – до 0,2440 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,30/7,65 грн., євро – 10,00/10,50 грн., рубль – 0,19/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,45/7,75 грн., євро – 9,90/10,70 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,45/7,59 грн., євро – 10,18/10,30 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 19 травня, становить: гривні до долара США – 7,6214, до євро – 10,284317, до російського рубля – 0,23602.