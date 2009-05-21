На Харківщині відкрито Дистрибуційний центр «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля»

Харків. 21 травня. УНІАН. У Харківській області розпочав роботу найбільший в Східній Україні дистрибуційний центр компанії «Книжковий клуб» Клуб сімейного дозвілля», яка належить Direct Group – підрозділу міжнародного медіахолдингу Bertelsmann AG (Німеччина).

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з цього приводу відбулися 20 травня в селищі Солоницівка Харківської області, де розташовано дистрибуційний центр.

За словами Олега ШПІЛЬМАНА, керівника групи компаній «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», це один із найбільших інвестиційних проектів Direct Group у Харківській області за останній рік. «Бюджет будівництва становить 10 мільйонів євро», - наголосив він.

Віце-президент компанії Direct Group Bertelsmann Герд БЮРІХ акцентував на соціальній відповідальності свого бізнесу. «Ми несемо повну відповідальність за соціальне середовище, в якому працюємо. Це в першу чергу створення гарантованих робочих місць. Ми соціально відповідальна компанія», - підкреслив Г.БЮРІХ.

Генеральний директор компанії Direct Group Bertelsmann Фернандо КАРРО зазначив, що це перший для Direct Group будівельний проект у Європі. Відтак, за його словами, український бізнес Direct Group з 16 країн, де ця компанія провадить діяльність, стає п’ятим за потужністю.

Ф.КАРРО акцентував на перспективності східноєвропейського ринку. Він відмітив, що попри загальноєвропейську тенденцію до зменшення кількості членів «Книжкового клубу «Клуб сімейного дозвілля», в Україні їхня кількість навпаки зростає.

«Ми реалізували минулого року більш як 16 мільйонів книг. Нашими клієнтами є майже 2 мільйони сімей в Україні і 700 тисяч сімей в Росії», - додав О.ШПІЛЬМАН.

Ф.КАРРО наголосив на можливості розширення бізнесу Direct Group Bertelsmann. «В Україні ми очікуємо проекти від місцевого менеджменту, якщо ми будемо бачити можливості для інвестицій, Україна буде в пріоритеті», - сказав він.

О.ШПІЛЬМАН повідомив, що на сьогодні дистрибуційний центр компанії «Книжковий клуб» Клуб сімейного дозвілля» використовується на 70 відсотків, але його потужності можуть бути збільшені за рахунок російського ринку. «Ми збираємося використовувати цей центр для співробітництва з Росією. Ми маємо плани допомагати в обслуговуванні Росії», - доповнив Ф.КАРРО.

На думку О.ШПІЛЬМАНА, відкриття дистрибуційного центру сприятиме залученню нових інвестицій на український ринок. «Багато маркетингових компаній мали бажання, принаймні до кризи, вийти на український ринок, але однією з перепон була відсутність логістики та дистрибуційних центрів», - сказав він.

Найближчим часом, за словами Ф.КАРРО, Direct Group Bertelsmann планує розширювати мережу фірмових книжкових магазинів в Україні, вдосконалювати обслуговування своїх клієнтів, а також надавати якісно нові логістичні послуги.

Довідка УНІАН: Direct Group Bertelsmann входить у холдинг Bertelsmann AG та провадить бізнес за такими напрямками: медіаклуби, мережі книжкових та інтернет-магазинів, видавницька та дистрибуцій на діяльність. Компанія володіє мережею з 700 клубних центрів і книжкових магазинів у 16 країнах Європи та Америки. Кількість співробітників – 11161, кількість покупців та членів медіаклубів становить 15 мільйонів осіб, прибуток у 2008 році склав 1,4 євро. Головний офіс компанії знаходиться в Гютерсло, Німеччина. Компанія «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» утворена 2000 року і є структурним підрозділом компанії Direct Group міжнародного холдинга Bertelsmann AG (Німеччина).