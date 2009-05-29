Завод ім. Малишева не має заборгованості із зарплати
Інформує адміністрація підприємства
Харків. 29 травня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» на сьогодні не має заборгованості із заробітної плати.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації заводу, виплата зарплати відбувається своєчасно - наприкінці минулого тижня підприємство повністю розрахувалося зі своїми працівниками за квітень цього року.
Місяцем раніше, згідно з рішенням Кабінету міністрів, завод отримав зі Стабілізаційного фонду 136 млн. грн. і включно по березень 2009 р. повністю погасив борги за попередній період.
«Подальша виплата зарплати йтиме своєчасно за графіком, і так само, як за квітень, кошти на це виділятимуться з поточних надходжень», - сказав співрозмовник агентства.
Він також повідомив, що 21 травня ц.р. на заводі за участю першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА відбулася нарада з питань фінансово-економічного стану підприємства та виконання протоколу наради Кабінету міністрів України від 6 березня 2009 р.
Головним підсумком заводської наради стало рішення про те, щоб надалі не допускати поновлення заборгованості із виплати зарплати та платежах до державних соціальних фондів, а також заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, сказав представник заводу.