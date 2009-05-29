Завод ім. Малишева не має заборгованості із зарплати

Харків. 29 травня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» на сьогодні не має заборгованості із заробітної плати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації заводу, виплата зарплати відбувається своєчасно - наприкінці минулого тижня підприємство повністю розрахувалося зі своїми працівниками за квітень цього року.

Місяцем раніше, згідно з рішенням Кабінету міністрів, завод отримав зі Стабілізаційного фонду 136 млн. грн. і включно по березень 2009 р. повністю погасив борги за попередній період.

«Подальша виплата зарплати йтиме своєчасно за графіком, і так само, як за квітень, кошти на це виділятимуться з поточних надходжень», - сказав співрозмовник агентства.

Він також повідомив, що 21 травня ц.р. на заводі за участю першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА відбулася нарада з питань фінансово-економічного стану підприємства та виконання протоколу наради Кабінету міністрів України від 6 березня 2009 р.

Головним підсумком заводської наради стало рішення про те, щоб надалі не допускати поновлення заборгованості із виплати зарплати та платежах до державних соціальних фондів, а також заборгованості перед бюджетами всіх рівнів, сказав представник заводу.