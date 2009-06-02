У Харкові відкрився морський музей

Кораблі, яхти, біноклі й карти. Харків стає ближчим до моря. Услід за дельфінарієм у місті відкрився морський музей.

Ідея перетворити просто колекцію на музейну належить Олександру Якименку. Море – це захоплення всього його життя. І не біда, що в сухопутному Харкові немає блакитних хвиль. Більше двадцяти моделей кораблів – роботи самого Якименка, плюс судна харківських майстрів – під склом. Усе інше організатори дозволяють чіпати.

Олександр Якименко, керівник музею: «У нас досить багато людей, які люблять романтику, які люблять історію, а кораблі – це й історія, і романтика, це чудові цінності людства, досягнення технічної досконалості».

Хай Харків – місто не морське, але харків’яни фору дадуть деяким морякам, переконує командор місцевої Ліги капітанів Альберт Воропаєв. На своїх яхтах він пройшов Азов і Балтику, Чорне й Біле моря. У регатах брав перші місця. До музею прийшов не з порожніми руками.

Альберт Воропаєв, командор Харківської ліги капітанів: «Печатка моєї яхти – «Ще не вечір». Тут українською мовою – у мене жінка українка, російською – я росіянин. Ось я, а ось дружина, наші портрети».

Альберт Воропаєв, командор Харківської ліги капітанів (співає):

На полярных морях и на южных,

по изгибам зеленых зыбей,

меж базальтовых скал и жемчужных

шелестят паруса кораблей.

Морський музей працює щоденно з 10.00 до 19.00 за адресою: вул. Раднаркомівська, 13, ДК «Міліції».

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