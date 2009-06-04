Маршрутка зіткнулася з Volvo на проспекті Гагаріна

На проспекті Гагаріна в районі АЗС «Маршал» автомобіль Volvo врізався в маршрутний автобус з пасажирами. Постраждав водій іномарки.

Дорожньо-транспортна подія трапилася вчора опівдні. За інформацією міського відділу ДАІ, 6 чоловік, які знаходилися в маршрутці, не постраждали. Водій іномарки з травмами передпліччя і кровотечею доставлений до лікарні швидкої і невідкладної допомоги.

Ще одне ДТП за участю маршрутного автобуса 147, який ходить від бульвару С. Грицевця до кінотеатру «Зірка», трапилося учора увечері на проспекті Героїв Сталінграду. Як повідомили в міському відділі ДАІ, маршрутка наїхав на 28-річного пішохода. Із закритою черепно-мозковою травмою і ударом грудної клітки постраждалого доставили в Харківську обласну клінічну лікарню.

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