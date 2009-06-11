У Харкові знизилася вартість житла економ-класу

Харків. 10 червня. УНІАН. Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова в травні 2009 року знизилася на 4,9% - з 5887 грн. до 5596 грн. за 1 кв. м, повідомили УНІАН у девелоперськой компанії «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ, Харків).

Згідно повідомленню, середня вартість житла бізнес-класу в травні виросла на 5,5% - з 9779 грн. до 10321 грн. за 1 кв.м.

При цьому вартість житла класу «преміум» за травень знизилася на 0,9% - з 17325 грн. до 17169 грн./кв.м.

Провідний фахівець відділу роботи з інвесторами МКДУ Наталія ГОРОДЕЦЬКА відзначила, що в сегментах «економ» і «преміум» забудовники переважно утримували ціни на колишньому рівні, а зниження індексу відбулося унаслідок дій одиничних операторів.

«Високий відсоток зниження в сегменті «економ» обумовлений тільки кроком з боку компанії «Консоль», що скинула ціни на свої об`єкти в цьому класі на 100 дол. за 1кв. м. Всі останні утримували ціни на рівні попереднього місяця», - сказала вона.

За словами Н.ГОРОДЕЦЬКОЇ, оператори заявляють про збільшення кількості продажів найбільш дешевих квартир з невеликою площею і з високим ступенем готовності. При цьому, за її словами, в травні активізувалося будівництво житла в цьому сегменті.

«Підвищення у «бізнес-класі» - результат інтересу, що прокидається, до житла такого рівня. Як наслідок - відновлення будівництва окремих об`єктів сегменту «бізнес», зведення яких раніше було припинене. Зокрема, такі роботи ведуть на своїх об`єктах компанії «Авантаж» і МКДУ. В цілому можна обережно констатувати, що будівельна галузь у Харкові поступово оживає після удару, нанесеного економічною кризою», - відзначила експерт.

Довідка УНІАН. ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» - девелоперська компанія, створена в 1997 році в Харкові. Компанія першої в місті зайнялася будівництвом житла бізнес-класу. Спеціалізується на девелопменті, будівництві сучасного житла та комерційної нерухомості, а також управлінні нерухомістю. В компанії працює близько 500 чоловік.