Аваков запрошує проїхатися на Шару (фото)

Харків. 12 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрація Арсен АВАКОВ запрошує всіх бажаючих взяти участь у суботнику з відновлення Шарівського палацово-паркового комплексу.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, поїздка в Шарівку планується суботу, 13 червня.

Губернатор очолить групу співробітників облдержадміністрації. Заступник губернатора Віктор ЗВЄРЄВ, який курирує відновлення паркової зони, зазначив, що головна мета заходу - відчистити парк від звалених дерев, гілок та сміття.

За його словами, планується не лише очистити парк, але і відновити, підлікувати дерева, які були завезені до Шарівки з багатьох регіонів України та інших країн, а також висадити нові. Суботник 13 червня має стати першою великомасштабною акцією в Шарівці, а в майбутньому, зазначає В.ЗВЄРЄВ, такі заходи вийдуть на постійну основу.

Він звернувся до всієї громади Харківщини з запрошенням долучатися до почесної місії з відновлення пам`ятника садово-паркового мистецтва, аби перлина Слобожанщини знову набула того вигляду, яким захоплювалися усі відвідувачі ще за царських часів.

«Ми із задоволенням запрошуємо всіх охочих взяти участь у цьому суботнику. Я гадаю, що ви зможете не лише добре попрацювати, але й відпочити, насолодитися красою парку, який був закладений ще в 19 сторіччі і на сьогодні зберіг свої основні риси. В Шарівці невичерпний потенціал та позитивна аура, - сказав В.ЗВЄРЄВ.

На знімку: палац і краєвиди у Шарівці

Фото Андрія КРАВЧЕНКА