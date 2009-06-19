На Журавлівці знову потонула людина

Харків. 19 червня. УНІАН. Ще один трагічний випадок стався цього тижня на Журавлівському водосховищі в Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, 17 червня рятувальниками було витягнуто з води юнака 1987 року народження.

Як стало відомо, днем раніше увечері компанія хлопців стрибала з мосту у воду. Один з них стрибнув униз і не випірнув. Спроби друзів урятувати його були марними. Лише через годину вони зателефонували до МНС. Врятувати хлопця було вже неможливо, а витягування тіла рятувальники відклали на ранок – світлий час доби.

За даними прес-служби, з початку купального сезону на водоймах Харківщини вже загинуло 10 чоловік. Переважно надзвичайні ситуації на воді трапляються через власну необережність людей. Головне управління МНС України в Харківській області звертається до населення з проханням бути обережними на воді.