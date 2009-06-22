Янукович доручив Шенцеву й Добкіну просувати його в президенти

Нардеп і мер керуватимуть штабом і кампанією

Харків. 22 червня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації Партії регіонів, народний депутат Дмитро ШЕНЦЕВ призначений керівником виборчого штабу ПР в Харківській області. Харків. 22 червня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації Партії регіонів, народний депутат Дмитро ШЕНЦЕВ призначений керівником виборчого штабу ПР в Харківській області. Як повідомляє сайт обласної організації ПР, таке рішення було ухвалене 22 червня на нараді під керівництвом лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА, присвяченій формуванню виборчих штабів напередодні президентської виборчої кампанії. Керівником виборчої кампанії по Харківській області призначений перший заступник голови ХОО ПР, голова Харківської міської організації ПР, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

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