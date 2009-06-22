Янукович доручив Шенцеву й Добкіну просувати його в президенти
18:40, 22 червня 2009Харьків
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Нардеп і мер керуватимуть штабом і кампанією
|Михайло Добкін
Як повідомляє сайт обласної організації ПР, таке рішення було ухвалене 22 червня на нараді під керівництвом лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА, присвяченій формуванню виборчих штабів напередодні президентської виборчої кампанії.
Керівником виборчої кампанії по Харківській області призначений перший заступник голови ХОО ПР, голова Харківської міської організації ПР, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.
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