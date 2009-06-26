Аваков не хоче здавати Гаркавця

Харків. 26 червня. УНІАН. Губернатор Арсен АВАКОВ не бачить підстав для звульнення начальника Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації Віктора ГАРКАВЦЯ.

Як повідомляє сайт ОДА, 25 червня під час засідання сесії облради фракція Партії регіонів ініціювала розгляд кадрового питання, вимагаючи звільнити В.ГАРКАВЦЯ.

Чим саме не влаштовує В.ГАРКАВЕЦЬ фракцію, депутат Любов ПОКРОЄВА, яка оприлюднила звернення, пояснити не змогла. Сказала, що грубіянить, не користується пошаною тощо. При цьому був приведений лише один факт, пов`язаний з невикористовуванням 6 млн. грн. на програму комп`ютеризації шкіл області.

Як з`ясувалося, ніякого відношення ані В.ГАРКАВЕЦЬ, ані облдержадміністрація до цих коштів не мають. За словами А.АВАКОВА, ці гроші виділялися Міністерством освіти України, яке свого часу не провело тендерів.

В результаті у всіх областях України, а не лише в Харківській, закупівля комп`ютерів для сільських шкіл по лінії Міносвіти була зірвана.

Всі звинувачення Л.ПОКРОЄВОЇ на адресу В.ГАРКАВЦЯ губернатор А.АВАКОВ назвав неправдивими. Він вважає, що безвідповідальні і безапеляційні звинувачення на адресу колег особливо небезпечні в середовищі працівників освіти. Хоча б тому, що люди, які відповідають за виховання дітей, не мають права на брехню.

«Можливо, вам не подобається ГАРКАВЕЦЬ, - сказав А.АВАКОВ. - Це ваша особиста трагедія. Але це не має ніякого відношення до Управління. Державна адміністрація констатує, що управління освіти в області працює адекватно, чудово. Саме тому завжди останні три роки знаходиться в першій трійці по Україні».