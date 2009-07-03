Прикол по-харківськи: банкір загубив по дорозі майже 2 мільйони

Харків. 3 липня. УНІАН. Органами прокуратури Харківської області порушено кримінальну справу стосовно 38-річного директора харківської філії одного з банків за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що 1 червня він, виконуючи адміністративно-господарські та виконавчо-розпорядчі функції, не скориставшись послугами інкасаторської служби, узяв у сейфі відділення банку грошові кошти в сумі 1 млн. 543 тис. грн. та 25 тисяч доларів США з метою доставки їх до харківської філії банку. Але по шляху слідування керівник філії, внаслідок свого недбалого ставлення до посадових обов’язків, втратив ці кошти, що належать банку, тим самим спричинивши йому збитки на цю суму.

Це сталося за місяць до його дня народження, повідомили у прес-службі.

У справі триває слідство.