Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,67-7,8 грн.

Харків. 3 липня. УНІАН. На 3 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - покупка купівля - 7,8 грн. (продаж - 7,93 грн.), євро - 10,9 грн. (11,15 грн.), Базис - 7,67 (7,68), 10,9 (11,1), Меркурій - 7,67 (7,7), 10,92 (10,96), Реал-банк - 7,76 (7,87), 10,9 (11,1) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 3 липня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 763.8400 (на 2 липня – 763.9500) 100 EUR – 1073.1188 (на 2 липня – 1076.8639) 10 RUR – 2.4541 (на 2 липня – 2.4493).

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