З палаючої 4-поверхівки евакуювали 15 чоловік

П’ятнадцять чоловік евакуювали рятувальники з будинку, що горів на проспекті Гагаріна.

Надзвичайна подія, повідомляють у прес-службі облуправління МНС, трапилася вчора близько десятої години вечора. Горіла 4-повеврхівка – будинок № 314-а по проспекту Гагаріна.

На місці пожежні побачили: вогнем охоплена електрощитова з лічильниками. Сходові майданчики були в диму, тому пожежні евакуювали 15 мешканців будинку, потім знеструмили будинок і загасили вогонь. Пожежу ліквідували за 45 хвилин.

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