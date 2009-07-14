Рубан здобув на Універсіаді «золото»

Харків. 14 липня. УНІАН. Сьому золоту медаль Універсіади-2009 виборов для України харківський лучник, чемпіон пекінської Олімпіади Віктор РУБАН.

У фіналі він переміг тайваньського спортсмена Чень Пань ВАНА (110:108). Крім того, харків`янка Вікторія КОВАЛЬ завоювала срібну медаль у командних змаганнях зі стрільби з лука. Всього в українських спортсменів 23 медалі – 7 золотих, 4 срібних і 12 бронзових. Наша країна посіла 6 сходинку загальнокомандного заліку, повідомляє сайт міськради.