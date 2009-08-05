«Славута» врізався в «Жигулі»

ЗАЗ проти ВАЗу. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 10-ї години вечора під Харковом.

Як розповіли в обласній Державтоінспекції, водій автомобіля «Славута» (ЗАЗ 110308) не пропустив автомобіль ВАЗ, який рухався по головній дорозі з боку Пісочина у бік селища Високе, в результаті чого автомобілі зіткнулися.

При цьому, розповідають у ДАІ, ВАЗ перекинувся. Водії автомобілів у ДТП не постраждали. Трьох пасажирів «Славути»: двох літніх жінок із забиттями та чоловіка 57 років із закритою черепно-мозковою травмою – доставили до лікарні.

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