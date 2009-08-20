Євро-2012: до Харкова їдуть представники всіх приймаючих міст

Харків. 20 серпня. УНІАН. У суботу, 22 серпня, об 11.00 у малому залі міськвиконкому в рамках функціонування Ради міст «Євро-2012» відбудеться семінар-нарада з представниками приймаючих міст України і Польщі з питань підготовки та проведення фінального турніру Євро-2012.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, про це поінформував заступник міського голови – директор Департаменту з питань підготовки та проведення ігор Євро-2012 і спорту Віктор ХРИСТОЄВ.

«З польського боку разом з представниками, що відповідають за підготовку до чемпіонату в кожному приймаючому місті, в семінарі візьмуть участь Генеральний Консул Республіки Польща в Харкові Гжегож СЕРОЧИНСЬКИЙ та очікуємо на Надзвичайного та повноважного Посла Республіки Польща в Україні Яцека КЛЮЧКІВСЬКОГО. Харків ініціював цю зустріч, тому що настав час всім нам звіряти свої дії між собою та з вимогами УЄФА», - сказав В.ХРИСТОЄВ.