У Харкові обговорили Євро-2012 з представниками Познані

Харків. 21 серпня. УНІАН. Напередодні проведення засідання Ради міст Євро-2012 в Департаменті з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу відбулась робоча зустріч з членами делегації з міста Познані Міхалом Примасом, повноважним представником Президента м. Познані з питань Євро-2012 – директором Бюро ЄВРО 2012, Якубом Сцибіжем – заступником директора Бюро промоції інвестицій м. Познані та Катериною Лозіна – співробітником Бюро промоції інвестицій м. Познані.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, у ході зустрічі відбулись обмін думками та накопиченим досвідом з питань реалізації підготовки основних об’єктів інфраструктури (стадіони, аеропорти, транспорт, об’єкти розміщення тощо). Сторони висловились за створення єдиної інформаційної політики та недопущення маніпулювання інформацією щодо висвітлення процесу реалізації вимог УЄФА до Чемпіонату 2012 року з футболу.

На зустрічі був присутній Віктор Христоєв – заступник міського голови, директор Департаменту, Юрій Корінько – начальник управління з питань фізичної культури та спорту та Володимир Громов – начальник управління з питань підготовки Євро-2012 з футболу.