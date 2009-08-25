Укрзалізниця планує перевозити вантажі до портів на електричній тязі

Харків. 25 серпня. УНІАН. Наступного року залізничники планують завершити електрифікацію ділянки Полтава-Кременчук. Про це, як передає кореспондент УНІАН, повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК під час перебування у Куп’янську.

За його словами, минулої осені було введено в експлуатацію електрифіковану ділянку від ст. Кременчук до ст. Користівка. Тим самим зроблено перший крок у комплексній модернізації напрямку Полтава - Кременчук - Бурти - Користівка. Повна електрифікація цього «широтного ходу» дозволить спрямувати нею потік вантажів до чорноморсько-азовських портів, які Росія відправляє через територію України до країн далекого зарубіжжя.

Крім того, сказав М.КОСТЮК, електрифікація вищезгаданого «широтного ходу» дозволить розмежувати вантажний і пасажирський рух. Передбачається створити магістральні пасажирські напрямки з Києва до Дніпропетровська, Запоріжжя, Донецька, Луганська й Харкова. Їх організація є одним з головних пунктів Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, затвердженої Постановою Кабміну в лютому 2008 року.