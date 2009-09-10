Фельдман: процес скасування віз між Україною та Ізраїлем активізувався

Харків. 10 вересня. УНІАН. Голова групи з міжпарламентських зв`язків «Україна-Ізраїль», народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє про активізацію процесу скасування віз між Україною та Ізраїлем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром абсорбції Ізраїлю Софою ЛАНДВЕР у Києві.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, українська сторона повністю готова до скасування візового режиму між двома країнами. «Посольство України в Ізраїлі провело велику підготовчу роботу. Ми виступаємо за те, щоб візи були скасовані якнайскоріше», - зазначив він.

У свою чергу, С.ЛАНДВЕР підкреслила, що в Ізраїлі є розуміння цього питання. «Є політична воля й економічна доцільність в усуненні візових бар`єрів між Україною та Ізраїлем. Найближчим часом питання скасування візового режиму з Україною обговорюватиметься на зустрічі групи з міжпарламентських зв`язків з Україною з міністром закордонних справ Ізраїлю Авігдором ЛІБЕРМАНОМ» - сказала С.ЛАНДВЕР, яка в ході свого робочого візиту перевірить роботу в Україні програми репатріації в Чернівцях і Дніпропетровську.

Також прес-служба депутата повідомляє, що візові питання О.ФЕЛЬДМАН планує обговорити в Ізраїлі в рамках Конференції Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА 20-22 жовтня й на зустрічі з міністром закордонних справ Ізраїлю Авігдором ЛІБЕРМАНОМ.