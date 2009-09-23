Ющенко закликає інвесторів не брати участі в конкурсі з продажу ОПЗ

Нью-Йорк. 23 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає інвесторів відкликати свої заявки на участь у конкурсі з продажу 99,567% акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю журналістам у Нью-Йорку.

Президент наголосив, що уряд планує провести непрозору приватизацію одного з найбільших заводів в Україні.

«Я звертаюсь до інвесторів не брати участі в такому шоу», - сказав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, конкурс з приватизації ОПЗ планують розпочати з суми 4 млрд. грн. і зупинити торги на певній фіксованій сумі, яку він не хоче сьогодні називати, хоча й знає.

Водночас Президент зауважив, що ця сума становитиме 50% реальної вартості заводу.

«Це шоу, яке нагадує мені приватизацію «Криворіжсталі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що результати конкурсу з приватизації ОПЗ, навіть якщо він відбудеться, будуть обов’язково скасовані.

Також глава держави нагадав, що, крім декількох рішень судів, які заборонили проведення цього конкурсу, існує ще один важливий фактор, який необхідно враховувати, – це те, що уряд не виконав вимогу громадськості й не провів екологічну експертизу. А відтак, сьогодні у одеситів немає гарантій, які забезпечувала держава щодо екології об’єкту.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакету акцій ОПЗ. Стартова ціна пакету становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення.

З початку оголошення конкурсу з продажу заводу, станом на 11 вересня, до Антимонопольного комітету звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для ухвалення остаточного рішення щодо участі в конкурсі з його приватизації.

17 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

Окружний адміністративний суд Києва виніс три ухвали про заборону ФДМУ проводити конкурс з приватизації ОПЗ: за позовами екс-голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ВАТ «Азот» (Черкаси) і ВАТ «Дніпроазот».

Також сьогодні ФДМУ повідомив, що заявки на участь у конкурсі з приватизації ОПЗ подали ТОВ «Азот-сервіс (Росія)», ТОВ «Фрунзе-Флора» (Україна) і ТОВ «Нортіма» (Україна).