Харків. 25 вересня. УНІАН. Міжнародні організації стурбовані масовою загибеллю мігруючих птахів в Україні.

Як повідомили УНИАН в Державному управлінні охорони навколишнього середовища в Херсонський області, міжнародна неурядова організація – «Уетлендс» (Wetlands International (Норвегія)) занепокоєна масовою загибеллю мігруючих птахів на території України, зокрема, в Харківській області.

Наразі зафіксований факт загибелі білолобого гуся та гуся-гуменника у басейні Краснопавлівського водосховища. Ці два види гусей охороняються Африкансько-Європейською угодою про охорону водоплавних птахів та Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природного середовища Європи. Крім цього, зазначені види птахів захищаються законом України «Про мисливське господарство і полювання», яким заборонене полювання на цих них у весняний період.

За словами старшого співробітника організації Джейн МІДГУІК, птахи, швидше за все, загинули від того, що харчувалися зернами кукурудзи, обробленої отрутохімікатами, - зооцидами, зокрема фосфідом цинку. Подібні хімічні засоби захисту рослин застосовують у боротьбі з гризунами для захисту врожаїв. Однак при використанні цих отрутохімікатів оброблені зерна необхідно засипати всередину нір, щоб запобігти випадковому вживанню цього збіжжя дикими птахами.

Як вважають в «Уетлендс», цей випадок свідчить про те, що в Україні існує проблема з дотримання чинного законодавства, через що і було знехтувано правилами використання отрутохімікатів, або фермери з метою попередження знищення мігруючими птахами урожаїв сільськогосподарських угідь навмисно порушили правила застосування отрутохімікатів. За словами представників організації, такі проблемі існують в більшості аграрних регіонів України, зокрема на Півдні країни. Враховуючи наближення масової міграції птахів, «Уетлендс» застерігає від неналежного використання вказаних технологій боротьбі з гризунами.

Організація «Уетлендс» має програму зі збереження та відтворення популяцій мігруючих водоплавних птахів в Україні та в Чорноморському регіоні, яка діє з середини 90-х років. «Уетлендс» готова запропонувати співпрацю та планування заходів щодо подальшого попередження подібних випадків масової загибелі мігруючих водоплавних птахів у всіх регіонах України.

Довідка УНІАН. Wetlands International - міжнародна неурядова організація, метою діяльності якої є вивчення і збереження водно-болотних угідь, де проживають водоплавні птахи та інші тварини, а також виконують важливі функції регулювання гідрологічного режиму і клімату територій, є ресурсами чистої води та їжі для місцевого населення.

У даний час Wetlands International має 16 регіональних відділень, які займаються методичним забезпеченням, виконанням і фінансуванням більш як ста проектів зі збереженню водно-болотних комплексів у багатьох країнах світу.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2009 року на березі Краснопавлівського водосховища в Харківській області було виявлено близько 1000 загиблих диких гусей.