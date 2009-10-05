Харківська облрада стурбована «тоталітарними тенденціїями»

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Депутати Харківської облради вважають, що в Україні відроджуються тоталітарні та антидемократичні тенденції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві «Демократичні права і свободи громадян – у небезпеці!», яка була ухвалена сьогодні на позачерговій сесії Харківської облради з подачі фракції Партії регіонів.

«Тоталітарні та антидемократичні тенденції, які український народ намагався побороти на шляху побудови правової держави, створення громадянського суспільства, забезпечення пріоритету прав людини та захисту демократичних прав і свобод громадян, на жаль, не тільки отримали новий стимул, але й стали визначальними у виборі подальшої долі України», - йдеться у зверненні облради до всіх гілок влади.

На думку депутатів, такий поворот до тоталітаризму, зокрема, засвідчив Печерський райсуд Києва, який 22 вересня 2009 р. ухвалив «безпрецедентне рішення», заборонивши «будь-яким фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності» розміщувати негативну інформацію «щодо діяльності глави уряду України - голови політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина». «Фактично судовим рішенням, - йдеться у зверненні, - заборонено критикувати діяльність прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і висловлювати об`єктивні оцінки щодо її роботи».

На думку депутатів, ця ухвала суду «призведе до утвердження цензури в Україні, нехтування правами та свободою слова, унеможливлення вільно висловлювати свою думку». Вона «є брутальним порушенням Конституції України та міжнародних зобов’язань і об’єктивно сприятиме побудові в Україні тоталітарної держави, де однаково незахищеними від свавілля будуть і опоненти нинішнього прем’єр-міністра, і її палкі прихильники».

Аби унеможливити «падіння України в прірву тоталітаризму», депутати пропонують владі забезпечити дотримання «норм Конституції та конституційних гарантій щодо заборони цензури», а також взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань у царині прав і свобод людини.

«Харківська обласна рада рішуче засуджує нехтування конституційними правами і свободами громадян України та намагання позбавити загальновизнаних у демократичному світі прав, заявляє про свою готовність захищати конституційні засади нашого суспільства всіма законними засобами. Ми впевнені, що здорові сили суспільства зможуть консолідуватися і дати гідну відсіч носіям тоталітаризму, не допустивши захоплення ними влади в Україні і остаточного утвердження в нашій державі антидемократичного режиму» - наголосили автори заяви.

Більшістю голосів депутати підтримали це звернення і проголосували за те, щоб воно було направлене Президенту, прем’єр-міністру, голові Верховної раді України та керівникам депутатських фракцій, Генеральній прокуратурі України, головам обласних рад країни, а також у Раду Європи та в організацію «Репортери без кордонів».