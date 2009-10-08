Харківський «Міськелектротранс» бере в облогу Кабмін

Харків. 8 жовтня. УНІАН. У середу, 7 жовтня, 250 співробітників харківського «Міськелектротрансу» провели пікетування Кабінету міністрів України, повідомляє Kharkiv EURO.

Інформація про акцію надійшла з Києва від генерального директора ХКП «Міськелектротранс» Олексія ПАЛАНТА.

За його даними, до харків`ян приєдналися колеги з декількох міст України – на 11.30 в числі учасників пікету були представники з Житомира, Краматорська, Запоріжжя і Криму. До учасників пікету вийшли представники Кабміну.

Для переговорів до Кабміну були запрошені представники учасників пікету – голови профкомів «Міськелектротрансу» Харкова та «Кримтролейбус», голова ЦК профспілки ЖКХ. Представники профспілок передали посадовцям вимоги учасників пікету.