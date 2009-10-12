Міліція викрила підпільний цех, де працювало 30 китайців

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Працівниками антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України спільно з УДСБЕЗ та УГІРФО ГУМВС України в Харківській області виявлено незаконне виробництво на території селища Руська Лозова, на якому працювали іноземні громадяни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, на території колишньої птахофабрики, в цехах, де раніше вирощували птахів, розгорнули свою підпільну діяльність громадяни Китаю.

Тут займалися виготовленням як продуктів харчування, так і меблевих товарів. У декількох цехах вирощували гриби, так звані «вішанки». Ця продукція виготовлялася в повній антисанітарії. Працівники підприємства, близько 30 громадян Китаю (повна кількість встановлюється), мешкали в тих самих цехах, де й вироблялася продукція. Всі вони прибули до України по гостьових візах, у більшості з яких на даний момент вже закінчився термін дозволу на перебування в країні. Робітники не мали ніяких реєстраційних документів. Власники підприємства з місця події зникли.

Також у інших цехах було налагоджено виробництво матраців. Сучасне обладнання, на якому виготовлялась продукція, теж було без документів.

Спеціалістами з нагляду за охороною праці, санепідемстанції, МНС та земельної інспекції задокументовано численні порушення чинного законодавства.

Документи, які дозволяли підприємницьку діяльність, а також які б підтверджували законність походження обладнання (верстатів) та сировини, на момент перевірки були відсутні.

Наразі встановлюються особи власників підпільного виробництва, триває подальша перевірка, повідомили в ЦЗГ.