СБУ викрила канал поставок в Україну «жучків» з Китаю

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Служба безпеки України в Харківській області виявила та припинила діяльність злочинного угруповання, яке займалося контрабандним постачанням в Україну та незаконним збутом спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, це угруповання організувало та забезпечувало функціонування стійкого каналу незаконних поставок з Китаю обладнання, застосування якого дозволено лише оперативним підрозділам правоохоронних органів за рішенням суду. Так звані «жучки» реалізовували у Харківській та сусідніх областях Східної України через створену зловмисниками торгівельну мережу.

13 жовтня ц.р. співробітники СБУ вилучили з незаконного обігу кілька сотень різноманітних спеціальних технічних засобів. Серед них мініатюрні відеокамери та мікрофони для прихованого спостереження, в тому числі закамуфльовані під різноманітні побутові предмети: авторучки, брелоки, ґудзики, годинники; засоби для передавання отриманої відео- та аудіоінформації по радіоканалах тощо.

Фахівці проводять експертизу вилученої спецтехніки, після завершення якої буде порушено кримінальну справу, повідомили у прес-центрі.