Сьогодні Шахтар зійдеться з Динамо

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Донецьку відбудеться матч 1/4 розіграшу Кубка України з футболу між Шахтарем і Динамо. Саме ця гра викликає найбільший інтерес у фахівців і шанувальників футболу, передає Kharkiv EURO.

Київські видання пишуть, що букмекери віддають перевагу донецькій команді. Так у Bwin на вихід до півфіналу Шахтаря дають 58%, Динамо - 42%. Найімовірнішим рахунком вважають 1:0 на користь гірників.

Непримиренні суперники вперше в історії кубкових протистоянь зіграють в 1/4 фіналу. Раніше вони п`ять разів зустрічалися у фіналі і лише раз – у 1/2 фіналу. Всього суперники зіграли між собою 6 кубкових матчів, отримавши по три перемогли. Різниця м’ячів 8:7 на користь «Шахтаря».

На шляху до 1/4 фіналу Шахтар здолав харківського Металіста.

Початок гри сьогодні о 19.30. Пряма трансляція на ТРК «Україна».

1/4 фіналу Кубка України:

«Шахтар» — «Динамо»

«Дніпро» — «Металург» Донецьк

«Таврія» — «Оболонь»

«Волинь» — «Металург» Запоріжжя

Переможці пар виходять до 1/2 фіналу.