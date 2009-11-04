У четвер на Сході сніг з дощем

Харків. 4 листопада. УНІАН. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 5 листопада буде хмарно з проясненнями.

У північних та центральних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території мокрий сніг з переходом у дощ, у східних областях та Приазов`ї подекуди сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу; у Криму часом дощ, вночі місцями сильний. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на крайньому заході та півдні 0-4° тепла; вдень 0-5° тепла, у південних областях та на Закарпатті до 9°; в Криму вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Місцями невеликий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.