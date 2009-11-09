На кордоні застукали росіянина з купою набоїв

Харків. 9 листопада. УНІАН. 25 набоїв «Буран» та 25 набоїв «Патріот» калібру 12 мм виявили у громадянина Російської Федерації співробітники Харківського прикордонного загону та митники у пункту пропуску «Піски», що розташований у Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, 44-річний мешканець Белгородської області намагався незаконно пронести набої в Україну в сумці з особистими речами.

Незадекларовану поклажу прикордонникам допоміг виявити службовий собака.

Усього за початку 2009 року співробітники Харківського прикордонного загону конфіскували 115 одиниці зброї та майже 500 різноманітних боєприпасів, повідомили у прес-службі.