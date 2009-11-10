У Харкові ще не вирішили, коли скасовувати карантин

Харків. 10 листопада. УНІАН. Питання про скорочення тривалості карантину у Харкові можна буде обговорювати наприкінці тижня.

Як повідомляє сайт міськради, про це поінформував директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань міської ради Ігор ШУРМА.

За його словами, питання тривалості карантину у Харкові треба вирішувати з урахуванням загальної ситуації в країні.

«Ми не можемо аналізувати ситуацію в Харкові та області, не враховуючи загальної ситуації в Україні. В країні швидко розповсюджуються епідемічні процеси, і вони якоюсь мірою наближаються до Харківської області. Ситуація дуже динамічна і вимагає оперативних рішень. Враховуючи всі ці показники, говорити про те, чи варто скорочувати тривалість карантину на один тиждень, можна буде лише в четвер або п`ятницю», - сказав І.ШУРМА.