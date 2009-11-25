«Металіст» вимагає скасувати реєстрацію Данилова як кандидата на посаду президента Прем`єр-ліги

Керівництво футбольного клубу «Металіст» вважає, що нинішній президент Об`єднання професійних футбольних клубів України «Прем`єр-ліга» Віталій ДАНИЛОВ не може брати участі у виборах нового президента Прем`єр-ліги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», керівництво харківського клубу надіслало в контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України заяву, в якій висловлює протест проти висунення В.ДАНИЛОВА кандидатом на посаду президента Прем`єр-ліги.

У документі, зокрема, сказано, що «в разі участі в повторних виборах президента ОПФКУ «Прем’єр-ліга» народного депутата України Віталія ДАНИЛОВА будуть порушені вимоги статуту ОПФКУ «Прем`єр-ліга», Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і пошана» і рішення контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 17 липня 2009 р. Це приведе до виникнення спору щодо чинності рішення загальних зборів учасників ОПФКУ «Прем`єр-ліга», яке відбудеться 1 грудня 2009 року. Відповідно, в результаті цих виборів не буде обраний легітимний президент».

При цьому керівництво ФК «Металіст» просить зобов`язати ОПФКУ «Прем`єр-ліга» відмінити реєстрацію кандидата на посаду президента Прем`єр-ліга В.ДАНИЛОВА.

Позиція клубу, йдеться в заяві, базується «на результатах заздалегідь проведеної юридичної експертизи, під час якої встановлені такі факти:

по-перше, «статут ОПФКУ «Прем`єр-ліга» має на увазі невтручання органів державної і місцевої влади, їх посадовців у спортивну, соціальну і підприємницьку діяльність об`єднання. Крім того, Кодекс етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і пошана», затверджений виконкомом ФФУ (від 26.02.2006), говорить про те, що члени ФФУ зобов`язані діяти аполітично у відносинах з державними установами, громадськими та іншими організаціями. Таким чином, Віталій ДАНИЛОВ як діючий народний депутат, член політичної партії не може претендувати на таку високу посаду в ОПФКУ «Прем`єр-ліга»;

по-друге, «Закон про статус народного депутата України, зокрема, вважає підставою для припинення повноважень депутата виконання будь-якої оплачуваної роботи, зокрема й на умовах сумісниці. У той же час президент ОПФКУ «Прем`єр-ліга» є найвищим посадовцем об`єднання, що має право першого підпису фінансових документів, відкриття банківських рахунків і управління ними, право розпорядження фінансовими коштами ОПФКУ тощо. Відповідно, людина, котра обіймає цю посаду, може виконувати свої обов`язки тільки на підставі трудового договору, який згідно з чинним трудовим законодавством, має на увазі штатного співробітника і обов`язкове нарахування заробітної плати. І навіть відсутність прізвища ДАНИЛОВА в штатному розкладі ОПФКУ «Прем`єр-ліга» та особиста відмова від нарахування заробітної плати не звільняє його від виконання зобов`язання щодо несуміщення депутатських повноважень з будь-якою іншою оплачуваною роботою. Причому в цьому разі об`єднання змушене грубо порушувати трудове законодавство, законодавство про оплату праці, вимоги бухгалтерського і статистичного обліку тощо».

Таким чином, підкреслюють автори заяви, «протягом останніх двох років діяльність ОПФКУ «Прем`єр-ліга» штучно виводиться її керівником за рамки правового поля».

Керівництво ФК «Металіст» вважає, що «пан ДАНИЛОВ не має ні юридичного, ні морального права претендувати на посаду керівника «Прем`єр-ліга», і просить контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ «відмінити реєстрацію Віталія ДАНИЛОВА на посаду президента Прем`єр-ліги.

Як повідомляв УНІАН, ФК «Металіст» запропонував на посаду президента ОПФКУ «Прем`єр-ліга» кандидатуру Сергія ХАРЧЕНКА - нинішнього керівника Асоціації пляжного футболу України, у минулому - керівника ТОВ «Медіа Спорт Промоушен».

Реєстрація кандидатів на посаду президента ОПФКУ «Прем`єр-ліга» завершилася 16 листопада. Вибори голови цієї організації призначені на 1 грудня.