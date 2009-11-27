Фельдман спростовує заяви Добкіна про припинення фінансування Євро-2012 у Харкові

Харків. 27 листопада. УНІАН. Народний депутат України, уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН спростовує заяву мера Харкова Михайла ДОБКІНА про те, що уряд припинив фінансування об`єктів до Євро-2012 у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, проблеми дійсно є, але вони не є критичними й не стосуються виключно Євро-2012 і Харкова.

«Їх створює не уряд, а, по-перше, Секретаріат Президента України, який блокує витрачання прибутку Національного банку на потреби розвитку економіки й інфраструктури, а, по-друге, депутати від опозиції, які відмовляються від конструктивного розгляду держбюджету-2010 і питань пов`язаних із внесенням змін до бюджету 2009 року», - вважає О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, навколо Євро-2012 йде багато спекуляцій. «Коли мери міст і спортивні чиновники зустрічаються з представниками УЄФА і рапортують про власні заслуги – говориться про те, що фінансування йде високими темпами і що саме ці чиновники випереджають усіх інших у виконанні всіх планів. Коли ж справа стосується суто політичних заяв, то говориться що все погано й грошей взагалі ніхто не дає. Якби все так погано було в Харкові, то на 5 грудня не було б намічено відкриття стадіону «Металіст» - підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мер Харкова М.ДОБКІН заявив, що Кабінет міністрів України припинив фінансування об`єктів, які готуються в місті до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За словами мера, на сьогодні кошти Харкова й інвесторів вичерпано, а графіки фінансування проектів Євро-2012 зірвано.