Барабашовці хочуть подбати про глухонімих

Харків. 11 грудня. УНІАН. Член правління громадської організацій «Народна Рада», голова Ради підприємців Торгового центру «Барабашове», Посол миру Джамаладдін ГУСЕЙНОВ висловив занепокоєність стосовно відсутності сурдоперекладу під час трансляції прямої мови кандидатів у Президенти України та самого Президента.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Представництва Всесвітнього конгресу азербайджанців в Україні, офіс якого розташований в Харкові.

На думку Д.ГУСЕЙНОВА, рухомий рядок під час новин не задовольняє більш ніж сто тисяч громадян, які не чують. На жаль, тільки новини мають рухомий рядок, а ні мова Президента, а ні виступи політиків не супроводжуються сурдоперекладачем або рухомим рядком.

«Глухонімі люди мають право не лише знати про головні події країни та світу, та цим обмежуватися, але й розуміти, за кого голосувати на виборах. Але це можливо тільки якщо знаєш, про що йдеться у передвиборчій агітації кандидатів. Треба розуміти їх позиції та погляди на майбутнє країни», - сказав Д.ГУСЕЙНОВ.