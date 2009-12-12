Яценюк виступає за модернізацію країни

Харків. 12 грудня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що держава має очолити процес модернізації економіки і допомогти приватному інвестору.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він сказав на прес-конференції в Миколаєві.

Кандидат у президенти наголосив, що нову індустріалізацію в країні необхідно починати «з будівництва - інфраструктура, дороги, залізниця, порти, аеропорти». «Це те, що дасть змогу, з одного боку, забезпечити робочими місцями, а з іншого - запустити маховик економіки - починаючи від металу і закінчуючи цементом» - додав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, найважливішим завданням є вирішення енергетичної проблеми, оскільки «без цього неможливо реалізувати індустріалізацію». Він наголосив, що треба, зокрема, побудувати нові мережі.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що влада повинна допомогти великим державним компаніям в процесі модернізації. Він зазначив, що це стосується тих компаній, які залишилися в державній власності, зокрема, «Південмаш», «Турбоатом» і «Електроважмаш», тобто це ті компанії, які повинні не тільки можливість працювати, а й мати замовлення.

За його словами, також держава має допомогти приватному інвестору. «Тому кожен, хто хоче розвивати своє підприємство, кожен, хто хоче створювати робочі місця, платити податки і нести соціальне навантаження, отримає кредит від держави, податкові привілеї, звільнення від ПДВ при ввезенні високотехнічного обладнання, і, звичайно ж, ринки збуту і доступ до державних ресурсів», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що державне замовлення має йти на українські підприємства. За його словами, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні «купує тепловози не в «Луганськтепловозу», а в Кореї під держгарантії, а Міністерство внутрішніх справ купує автомобілі не українського виробництва, а китайського».

При цьому А.ЯЦЕНЮК запитав, як можна побудувати вітчизняну економіку, якщо «ми спонсоруємо іноземну?».