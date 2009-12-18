Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 7,94 грн.

Харків. 18 грудня. УНІАН. На 18 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,94 грн. (продаж - 7,98 грн.), євро - 11,43 грн. (11,44 грн.), Базис - 7,94 (7,995), 11,4 (11,52), Реал-банк - 7,94 (8,01), 11,4 (11,6) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 18 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 797.0000 (на 17 грудня – 797.0200) 100 EUR – 1143.1371 (на 17 грудня – 1160.4611) 10 RUR – 2.6183 (на 17 грудня – 2.6393).

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