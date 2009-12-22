Курси валют у банках Харкова на 22 грудня

Долар 7,93 - 7,94 грн.

Харків. 22 грудня. УНІАН. На 22 грудня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара7,93 грн. (продаж - 7,975 грн.), євро - 11,41 грн. (11,42 грн.), Базис - 7,932 (7,995), 11,34 (11,47), Реал-банк - 7,94 (8,01), 11,35 (11,55) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 22 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.0000 (на 21 грудня – 797.0000) 100 EUR – 1145.1296 (на 21 грудня – 1142.6589) 10 RUR – 2.6086 (на 21 грудня – 2.5945).

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