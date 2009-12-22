Понад 180 осіб поскаржилися на роботу медиків

Харків. 22 грудня. УНІАН. 188 звернень громадян зареєстрували експерти Харківського центру захисту прав пацієнтів, повідомляють «Об’єктив-новини». Центр при Харківській правозахисній групі працює трохи більше року

Експерт ХПГ Андрій Роханський говорить: люди скаржаться, в основному, на якість медичної допомоги і помилки в процесі діагностики. Зараз експерти Центру ведуть 9 справ, у яких намагаються відстояти права пацієнтів в суді.