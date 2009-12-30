Давтян вважає, що місце Ратушняка – у в’язниці

Харків. 30 грудня. УНІАН. Мер Ужгорода Сергій Ратушняк має постати перед судом, заявив координатор обласної організації партії «Фронт змін» Олександр Давтян.

Політик різко негативно висловився у зв’язку з антисемітськими випадами Ракушняка, пишуть «Об’єктив-новини».

«Проти нього було порушено три кримінальні справи. Але за гроші він усе вирішив. Зараз по новій відкрили справу», - повідомив активістів «Фронту змін» Олександр Давтян після розмови про Сергія Ратушняка з кандидатом у Президенти Арсенієм Яценюком. «У мене з ним (Арсенієм Яценюком, - авт.) на цю тему була розмова - він говорить, що кістками ляже, але посадить Ратушняка», - сказав Давтян.

За його словами, «з`ясовувати, хто якої національності, - це маячня. Ми з вами живемо на роздоріжжі всіх шляхів. У нас тут поряд були половці, татари, турки, шведи, росіяни - ну, звідки взагалі в світі візьметься чистота раси? Особисто я сам приблизно знаю, скільки крові в мені намішано. А ось що вже в моїх дітях і внуках - там вже дідько ногу зломить. Це дурість - як можна людину оцінювати за національністю».

Ситуація з Сергієм Ратушняком, упевнений Олександр Давтян, - продумана технологія.

«Ракушняк, - запевняє він, - був найнятий однією нашою опоненткою, у якої бублик на голові. Вона дуже злякалася в травні місяці, коли всі телеканали передавали, що у Яценюка розрив з Юлією в 2 відсотки. Вона дуже злякалася. Витратила 50 мільйонів доларів на те, щоб знизити рейтинг Яценюка. І знаєте, десь ці технології працюють. На західній Україні кричать, що за жида не голосуватимуть. А на сході говорять: бандерівець. Ну, ви ж розумієте, це якось несумісно. Хай вже вони визначатися - бандерівець він чи жид».

Олександр Давтян повідомив, що в харківському інституті ім. Бокаріуса була проведена експертиза висловів Сергія Ратушняка. І фахівці визначили, що вислови ужгородського мера варто розцінювати як розпалювання міжнаціональної ворожнечі. «І якщо це нормальна країна, то Ратушняк повинен постати судом», - сказав Давтян.