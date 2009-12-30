Україна випустла перший серійний Ан-148

Харків. 30 грудня. УНІАН. Держпідприємство «Київський авіаційний завод «Авіант» завершив спорудження першого серійного екземпляра регіонального реактивного літака нового покоління Ан-148.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АНТК імені Антонова.

У повідомленні наголошується, що 30 грудня ц.р. буде виведено зі складального цеху й передано на випробування першого серійного Ан-148, виготовленого на авіаційному заводі в Києві.

«Ця подія стала результатом злагодженої, плідної роботи десятків підприємств-партнерів з 15 країн світу, зокрема більш як 30 компаній України», – зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, значне сприяння реалізації цієї програми надав уряд України. Зокрема, влітку 2009 року він прийняв рішення про реорганізацію ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» шляхом приєднання його до ДП АНТК імені Антонова.

Заходи з об`єднання дали змогу частково ліквідувати заборгованість «Авіанта», зокрема із заробітної плати, прискорити процес спорудження перших серійних екземплярів Ан-148, а також виготовлення літакових агрегатів за контрактом з ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАЛТ).

«Авіант» одержав статус філії АНТК імені Антонова із серійного виробництва літаків. Ведеться робота з повної інтеграції підприємств у найближчому майбутньому.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення 68-85 пасажирів на регіональних і близькомагістральних маршрутах. У даний час Ан-148 головної партії, доведений в АНТК імені Антонова до серійної конструкції, успішно експлуатується в Україні під прапором авіакомпанії «Аеросвіт». Починаючи з червня 2009 року, цей літак виконав близько 500 польотів, перевіз близько 21 тисячі пасажирів регіональними трасами між Києвом, Сімферополем, Харковом, Одесою, Львовом. З 13 грудня 2009 року почалася його експлуатація на міжнародних лініях.

24 грудня 2009 року відбувся перший комерційний рейс Ан-148 за маршрутом Санкт-Петербург – Москва під прапором державної транспортної компанії «Росія». Цей лайнер був виготовлений на ВАТ «ВАБТ» у широкій міжнародній кооперації. Він став першим із шести літаків, замовлених ДТК «Росія». Другий такий лайнер вже збудовано в Росії і готовий до передачі авіакомпанії. Спорудження третього серійного Ан-148 у Воронежі також на завершальному етапі.

У складанні літаків АН-148 бере участь Харківський авіазавод, який, зокрема, постачає для цієї машини центроплани.