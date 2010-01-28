Тимошенко призначила Луценка в.о. голови МВС

Харків. 28 січня. УНІАН. Кабінет міністрів призначив Юрія ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Жодних підстав для зняття Юрія ЛУЦЕНКА не було, і саме тому одноголосно всі члені Кабінету міністрів прийняли рішення про призначення першим заступником міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з покладанням на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр додав, що уряд ухвалив рішення про введення у структурі Міністерства внутрішніх справ додаткової посади першого заступника, на яку і був призначений Ю.ЛУЦЕНКО.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що жодних інших змін у керівному складі міністерства не відбулося.

За словами О.ТУРЧИНОВА, рішення було попередньо узгоджено з Міністерством юстиції. «Це рішення підтримав і міністр юстиції», - уточнив він.

«Безумовно, ми не планувати вводити додаткову посаду першого заступника, але ж такі провокативні дії наших політичних опонентів змусили нас це зробити. Тут немає жодних порушень», - зазначив перший віце-прем’єр.

За його словами, жодних обмежень щодо кількості посад заступників міністрів не існує.

«Я вважаю, ми прийняли дуже правильне рішення для того, щоб не було у працівників Міністерства внутрішніх справ сумнівів, що коли протиправно, аморально діють проти Міністерства внутрішніх справ, то Кабінет міністрів не захистить міністерство. У нас залишається наступність у керівництві, залишається керівник міністерства, і, я ще раз підкреслюю, запланована провокація проти Міністерства внутрішніх справ, проти міністра внутрішніх справ провалилась», - сказав О.ТУРЧИНОВ.