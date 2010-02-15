Команда Харківщини посіла 2 місце на Чемпіонаті України з боксу

Харків. 15 лютого. УНІАН. Команда Харківської області виборола 2 місце на Чемпіонаті України з боксу. Чемпіонат проходив у Сумах і став відбірним турніром до чемпіонату Європи, який відбудеться в червні цього року в Москві.

Як повідомив кореспонденту УНІАН віце-президент обласної Федерації боксу Леонід ЗАДОРОЖНИЙ, в особистому заліку «золото» Чемпіонату вибороли харків’яни Денис ШКАРУБО (вагова категорія до 48 кілограмів) та Олександр ГВОЗДИК (до 81 кг).

За словами організаторів, ці змагання з точки зору організації стали найкращими за часів незалежності України і були дуже представницькими: в них взяли участь всі найсильніші боксери нашої країни, в тому числі й Олімпійський чемпіон та чемпіон світу, кращий боксер України минулого року Василь ЛОМАЧЕНКО.

Чемпіонами України стали також Артем ДАЛАКЯН із Донецької області (до 51 кг), Георгій ЧИГАЄВ зі Львівщини (до 54 кг), Олег МАЛИНОВСЬКИЙ з Києва (до 57 кг), В. ЛОМАЧЕНКО з Одещини (до 60 кг), Олександр КЛЮЧКО з Миколаєва (до 64 кг), сумчанин Тарас ШЕЛЕСТЮК (до 69 кг), Сергій ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО з Миколаєва (до 75 кг), кримчанин Олександр УСІК (до 91 кг) та Роман КАПІТОНЕНКО з Київської області у суперважкій ваговій категорії понад 91 кг.

За словами Л.ЗАДОРОЖНОГО, сьогодні кілька харківських боксерів відбули до Львова, де візьмуть участь у відбірному турнірі до Чемпіонату світу серед молоді, який пройде навесні в Азербайджані (Баку).