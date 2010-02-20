Харківська міліція знешкодила 33 наркоканали

Харків. 20 лютого. УНІАН. В 2009 році працівниками правоохоронних органів Харківщини виявлено та знешкоджено 33 канали незаконного постачання наркотиків на територію України та Харківської області, з них 26 – міжнародних.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, заходи вживалися в рамках перекриття на ділянках державного кордону із Росією каналів проникнення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

У ході оперативно-профілактичних заходів щодо встановлення причетності іноземних громадян до незаконного обігу наркотиків протягом року було виявлено 35 осіб цієї категорії, у яких вилучено близько 6 кг наркотичних речовин. За виявленими фактами порушено 15 кримінальних справ та складено 26 адміністративних протоколів, повідомили в ЦЗГ.